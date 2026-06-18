بنتلي تطرح إصدارا محدودا من عائلة كونتنينتال بألوان مبهرة

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية بنتلي، اعتزامها طرح نسخة محدودة من 100 سيارة فقط خلال العام المقبل، حيث ستقدم شركة مولينر ألوانا خاصة وتفاصيل داخلية فريدة للإصدار الجديد من السيارتين كونتنينتال جي تي وكونتنينتال جي.تي إس ضمن سلسلة بيسبوك.

يذكر أن مولينر تأسست في القرن الثامن عشر كشركة لصناعة العربات الفارهة، وأصبحت مسؤولة عن قطاع تجهيز سيارات بنتلي بالمواصفات الخاصة وفقا لمطالب العملاء. وتقوم مولينر حاليا بصناعة كل شيء بدءا من سيارات كونتيننتال المحسنة وصولًا إلى سيارات الإصدارات المحدودة مثل باتور. تمثل سلسلة "بيسبوك" من سيارات كونتنينتال بداية لمجموعة طرز جديدة سنوية مرتقبة، حيث تسعى بنتلي إلى محاكاة "إيقاع وجاذبية" أداء دور الأزياء الفاخرة التي تطرح مجموعات مبتكرة من الأزياء سنويا.

وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن مجموعة سيارات كونتيننتال المنتظرة في العام الجديد متاحة بستة ألوان مبتكرة مبهرة وهي الأزرق ساليرنو، والكوارتز الثلجي/الأبيض القطبي، واللؤلؤي ميدنايت بريزم، والأخضر الطيفي، والبرتقالي مانوكا، والأحمر الياقوتي الساطع. ستكون هذه الألوان المُخصصة، مع تأثيرات لوني اللؤلؤ وكرومافلير. وستكون هذه الألوان متاحة فقط في هذ الإصدار الخاص من سيارات كونتيننتال.

وسيتم تجهيز كل سيارة بعجلات سوداء مقاس 22 بوصة، بالإضافة إلى شريط داكن بلون سمكة البيلوجا يمتد في المنتصف من المقدمة إلى المؤخرة. كما يعرض رسم ترحيبي متحرك على الأرض عند فتح أبواب السيارة.

وستحمل كل سيارة رقما مسلسلا خاصا على عتبات الأبواب ولوحة القيادة لتذكير مالكيها بمكانتها المميزة. ورغم أن بنتلي لم تعلن عن سعر رسمي للسيارات الجديدة، إلا أنه مع طرح 100 سيارة فقط، من المتوقع أن يزيد سعر السيارة الجديدة من إصدار بيسكوب كثيرا عن السعر الحالي للسيارة كونتنينتال جي.تي.إس الذي يبلغ 15ر296 ألف دولار وسعر السيارة السيارة كونتنينتال جي.تي.سي إس البالغ 15ر325 ألف دولار.