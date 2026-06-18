زيارات ميدانية لتسريع حصول ذوي الإعاقة على بطاقات الخدمات المتكاملة في الإسكندرية

كلفت هالة عبدالرازق جودة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إدارة التأهيل بالمديرية بتنفيذ زيارة ميدانية إلى دار بيت العذراء والملاك رافائيل لرعاية وإيواء ذوي القدرات الخاصة بمنطقة الألمان بالنهضة في العامرية.

استهدفت الزيارة، كما جاء في بيان اليوم، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لنزلاء الدار من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن حصولهم على المزايا والخدمات التي توفرها الدولة، إلى جانب تسجيل الحالات المستحقة على المنظومة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة والسكان تمهيدا لإجراء الكشف الطبي المميكن واستكمال إجراءات إصدار البطاقات.

وشهدت الزيارة قيام فريق العمل بحصر الحالات المستحقة، ومراجعة المستندات المطلوبة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للقائمين على الدار، بما يسهم في تسريع إنهاء الإجراءات وتذليل أي معوقات قد تواجه المستفيدين.

وشاركت في الزيارة زينب عبدالكريم، مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ونبيلة عمر، مدير مكتب تأهيل العامرية، حيث تابعتا ميدانيا سير العمل والتأكد من استيفاء جميع البيانات المطلوبة للحالات المستهدفة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية على الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مقار إقامتهم ودور الرعاية المختلفة، وتقديم الخدمات التأهيلية والاجتماعية لهم بصورة لائقة، بما يعزز دمجهم في المجتمع ويكفل تمتعهم بحقوقهم كاملة، تماشيا مع توجهات الدولة نحو تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة.