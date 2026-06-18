انطلاق منافسات الكاتا الشاطئية في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه بالإسكندرية

انطلقت منافسات الكاتا الشاطئية بالنادي اليوناني بالإسكندرية، اليوم، ضمن فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة البحر الأبيض المتوسط للكاراتيه، التي تستضيفها محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء بالاتحاد.

وتأتي استضافة البطولة في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم الرياضة والرياضيين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل لتعزيز استضافة البطولات الدولية وترسيخ مكانة مصر على خريطة الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية.

وشهدت منافسات الكاتا الشاطئية أجواء تنظيمية وفنية متميزة عكست حجم الاستعدادات والجهود المبذولة لإنجاح البطولة، حيث جرى التأكد من جاهزية جميع اللجان العاملة وتوفير أفضل الظروف للمشاركين والوفود الرياضية، بما يضمن خروج الحدث بصورة تليق باسم مصر والإسكندرية.

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات بمختلف الفئات العمرية، بما يسهم في تعزيز فرص الاحتكاك الرياضي وتبادل الخبرات بين المشاركين، ويؤكد الدور البارز للاتحاد المصري للكاراتيه في نشر وتطوير رياضة الكاراتيه الشاطئية، ودعم الأبطال الرياضيين، وترسيخ مكانة مصر كوجهة قادرة على استضافة وتنظيم كبرى البطولات الدولية.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن استضافة المحافظة لمثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى تعكس ما تتمتع به المدينة من إمكانات ومقومات تؤهلها لاستقبال مختلف الأحداث الرياضية الدولية، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لإنجاح البطولات والفعاليات التي تسهم في تنشيط الحركة الرياضية والسياحية وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا.

جاء ذلك بحضور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي للكاراتيه، وبشير الشريف، رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط للكاراتيه، والمهندس محيي الدين أحمد، أمين صندوق اتحاد البحر الأبيض المتوسط، والدكتور سامح الشبراوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اتحاد البحر الأبيض المتوسط وعدد من قيادات الكاراتيه المصري.