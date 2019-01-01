وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، فيديو يوضح صعود القمر الدموي والخسوف القمري في سيدني الأسترالية، وفقًا لمقاطع مصورة نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للخسوف القمري الذي شهدته ليلة 16-17 يوليو.

بدأ القمر مساء أمس الثلاثاء، عند تمام الساعة الثامنة و42 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي، دخول منطقة شبه ظل الأرض، إيذانا ببدء المرحلة الأولى من المراحل الخمس للخسوف الجزئي للقمر، وذلك تزامنا مع توقيت اكتمال بدر شهر ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1440.

وتحدث ظاهرة خسوف القمر في منتصف الشهر الهجري، عندما تحجب الأرض ضوء الشمس أو جزءا منه عن القمر، وفي حالة الخسوف الجزئي ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجهه.