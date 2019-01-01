انقلاب سيارة قمامة يتسبب في تلفيات بسيارة ملاكي وأعمدة إنارة بالدقهلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسبب انقلاب سيارة قمامة في إحداث تلفيات بسيارة ملاكي وأعمدة إنارة بالدقهلية.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الدقهلية إخطارًا من المهندسة سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة بانقلاب سيارة وإتلاف أعمدة الإنارة وتحطم كامل لسيارة ملاكي.

وتوجهت رئيسة المركز إلى موقع انقلاب المقطورة وتبين أنها سيارة نقل محملة بالقمامة بطريق سندوب تلبانة أمام منطقة تجنيد المنصورة، وأسفر الحادث عن حدوث تلف كامل بسيارة ملاكي ماركة هونداي ماتركس وتلف صندوق سيارة ربع نقل وتلف المقطورة المنقلبة وتلف بأعمدة الإنارة بالطريق وقطع في الأسلاك.

وتم رفع السيارات و القمامة وإصلاح الأسلاك المقطوعة وجار إصلاح الأعمدة التالفة وعودته حركة المرور إلى طبيعتها.