رئيس الإطفاء: تدمير آلة الأرغن تماما في حريق كاتدرائية نانت الفرنسية

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ذكر رئيس إدارة الإطفاء المحلية، لوران فيرلاي إن الحريق الذي اندلع في كاتدرائية شيدت على الطراز "القوطي" وتعود للقرن الـ15 في مدينة نانت الفرنسية تحت السيطرة الآن.

وأضاف أن الأضرار كانت محدودة في آلة الارغن الموسيقية الكبيرة بالكنيسة.

وتابع لقد تم "تدمير آلة الأرغن تماما" والمنصة الموضوع فوقها غير مستقرة وعلى وشك الانهيار.

وطبقا لتقارير إعلامية، تم نشر مئة رجل إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع في وقت سابق اليوم السبت.

وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن دعمه لرجال الإطفاء، في إنقاذ تلك "الجوهرة القوطية"، بينما ذكر رئيس الوزراء، جون كاستكس إنه سيسافر إلى مدينة نانت اليوم السبت لتفقد الأضرار.

وأظهر مقطع مصور أرفقه أحد أجهزة الإطفاء المحلية في منشور عبر تويتر، تصاعد السنة اللهب والدخان من نوافذ الكنيسة.

ويأتي الحريق بعد أقل من عام على حريق آخر شب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس، ما تسبب في دمار سقف الكاتدرائية المصممة على الطراز القوطي في القرن الثاني عشر وكذلك قبتها الحلزونية البالغ ارتفاعها 93 مترا.