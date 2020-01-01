تقرير: ديوان المستشارية الألماني عمل من أجل «وايركارد» الخريف الماضي

كشف تقرير صحفي أن ديوان المستشارية الألماني عمل العام الماضي من أجل مجموعة "وايركارد" الألمانية لخدمات الدفع، التي أشهرت إفلاسها حاليا في أعقاب فضيحة الاحتيال في موازنتها.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم السبت أن المستشارة أنجيلا ميركل تحدثت في 3 سبتمبر الماضي قبل جولة إلى الصين مع وزير الاقتصاد الأسبق كارل-تيؤدر تسو جوتنبرج، الاستشاري لدى "وايركارد".

وفي نفس اليوم، كتب جوتنبرج لمدير قسم السياسة الاقتصادية والمالية والطاقة في ديوان المستشارية، لارس-هيندريك رولر، رسالة إلكترونية عن نية دخول "واير كارد" السوق الصينية، وطلب "المرافقة" في إطار الجولة.

وعقب الجولة، رد رولر بأن الموضوع قد أثير خلال زيارة الصين، متعهدا بـ"مرافقة" أخرى، مثلما أكدت متحدثة باسم الحكومة.

وكانت الشركة اعترفت في يونيو الماضي بتسجيل حسابات وهمية في موازنتها بقيمة 9ر1 مليار يورو، ويحقق الادعاء العام في ميونخ ضد عدة مديرين سابقين وحاليين في الشركة.

جدير بالذكر أن قيام وزير المالية الألمانية والمستشارة بجولات خارجية من أجل تعزيز نشاط الشركات الألمانية في الخارج ليس بأمر غير معتاد، إلا أنه وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية لرئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان الألماني، تم إبلاغ وزير المالية أولاف شولتس في 19 فبراير عام 2019 بأن هيئة الرقابة المالية الألمانية تحقق ضد "وايركارد" "للاشتباه في انتهاكها حظر التلاعب بالسوق".