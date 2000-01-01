الآلاف يحتجون ضد النظام التايلاندي في بانكوك

شارك آلاف الأشخاص في احتجاج ضد الحكومة التايلاندية التي يسيطر عليها العسكريون، اليوم السبت، وأغلقوا تقاطعا مروريا في بانكوك حيث طالبوا بإجراء انتخابات جديدة.

وشارك أكثر من 2000 شخص في تجمع حاشد اليوم السبت عند نصب الديمقراطية في بانكوك، الذي يقع بوسط دوار يشرف على تقاطعات مرورية مزدحمة ، وفقًا لجماعة "فري يوث" التي نظمت المظاهرة.

ويطالب المتظاهرون الحكومة بالكف عن تهديد المواطنين وخاصة خصومها السياسيين، وصياغة دستور جديد، وحل البرلمان، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق في نهاية المطاف لإجراء انتخابات جديدة.

وقال تاتيب روانجبايكسيجسيري، العضو البارز في جماعة "فري يوث"، إن الاحتجاج سيتفرق صباح غد الأحد (بالتوقيت المحلي)، وأن الحكومة لديها أسبوعين لتلبية مطالبهم وإلا سينظمون مسيرة أخرى تمتد أكثر من ليلة واحدة.

ويحكم تايلاند رئيس الوزراء برايوت تشان -أو- تشا، الذي ضابطا برتبة جنرال وقاد انقلابا عسكريا عام 2014 أطاح بالحكومة المؤقتة آنذاك.