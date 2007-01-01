تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب عدة اجتماعات غدا /الأحد/ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، ومتابعة أداء الوزارات، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.

وتناقش لجنة الشؤون العربية 7 طلبات إحاطة بحضور وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، من بينها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وسبل إتاحة الفرصة أمام الاستثمارات العربية للدخول في هذا القطاع داخل مصر، ومشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية في ضوء الربط الكهربائي مع السودان الذي يعد الأكبر بين الدول العربية، والذي يربط مصر مع السودان في تعاون دولي في مجال الكهرباء غير مسبوق.

كما تشمل طلبات الإحاطة ما تم في الربط الكهربائي بين مصر والسودان، والخطوات والخطط التي اتخذتها الحكومة بشأن استعداد البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجامعة الدول العربية بتمويل مشاريع الطاقة الشمسية.

كما تشمل طلبات الإحاطة، طلبا بشأن الربط الكهربائي مع الدول العربية وخاصة الإفريقية حيث يمثل الربط إضافة لمحددات التنمية المستدامة ويساعد على ربط مصر مع بعديها العربي والأفريقي وتعظيماً للجانب الاقتصادي والاستراتيجي.

كما تتضمن طلبات الإحاطة، طلبا بشأن الخطوات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لتتحمل الجهد العالي حين الربط مع الشبكة العربية للكهرباء، وطلبا بشأن الموقف التنفيذي لمشاريع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا ولماذا لا يمتد حتى دول شمال أفريقيا كتونس والجزائر وموريتانيا.

وتعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعا في إطار استكمال متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للوقوف على آليات تنفيذ المبادرة المشتركة بين وزارة الري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للعمل على تحويل أكبر عدد ممكن من المساحات من منظومة الري والصرف العادي إلى منظومة الري والصرف الحديث عن طريق توفير قروض للمزارعين، وذلك في ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويحضر اجتماع اللجنة وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، وذلك في اجتماع مشترك مع لجنة الإدارة المحلية.

كما تستكمل لجنة القوى العاملة نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد كمال و60 نائبًا بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني، وذلك في اجتماع مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

وتعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة للحفاظ على الأشجار العريقة.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالتعليم الفني للعام الدراسي القادم 2020/2021.

وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الوقف الأهلي والمساجد.

وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية تقريرا بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، إلى جانب تقرير آخر بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية.

ه ب ة