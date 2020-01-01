وزارة النقل الأمريكية: استئناف رحلات الركاب الجوية الأمريكية للهند في 23 يوليو

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قالت وزارة النقل الأمريكية يوم الجمعة، إن الحكومة الهندية وافقت على السماح لشركات الطيران الأمريكية باستئناف رحلات الركاب في السوق الأمريكية الهندية ابتداء من 23 يوليو.

وكانت الوزارة قد اتهمت الحكومة الهندية في يونيو حزيران بممارسة‭ ‬“أساليب غير منصفة وتتسم بالتمييز“ بشأن خدمات النقل الجوي العارض من وإلى الهند وأصدرت أمرا يلزم شركات الطيران الهندية بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص قبل القيام برحلات طيران عارض.

وقالت الوزارة إنها سحبت هذا الأمر ووافقت أيضا على طلب شركة أير انديا للقيام برحلات طيران عارض لنقل الركاب بين الولايات المتحدة والهند.