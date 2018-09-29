وول ستريت جورنال: النيجر هي الأرض التي غابت عن كوفيد 19

سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الأحد، الضوء على دولة النيجر حيث لم يقتحمها فيروس كورونا "كوفيد 19" عندما اجتاح العالم منذ أكثر من عام ونصف وتسبب في إصابة ووفاة الكثير.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن الجناح الرئيسي لفيروس كورونا في عاصمة النيجر خاليًا منذ شهور، كما أن مرافق العزل التي أقيمت على عجل تتراكم عليها الغبار، ولم يُسمع في البلاد عن الأقنعة تقريبًا في الشوارع، وتمر العديد من الأيام دون أن يُصاب شخص واحد بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك القليل من الطلب على اللقاحات لدرجة أن الحكومة أرسلت آلاف الجرعات إلى الخارج، قائلة: "مرحبًا بكم في النيجر، الأرض التي نسيها فيروس كورونا بطريقة ما".

وأضافت الصحيفة أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حددت هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا - موطنًا لواحد من أعلى معدلات الولادة والفقر في العالم - باعتبارها واحدة من أكثر الدول عرضة لتفشي فيروس كورونا في قارة توقعت الأمم المتحدة أنها ستقتل الملايين، وبعد مرور أكثر من عام، أصبحت العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء إفريقيا في قبضة الموجة الثالثة من الوباء، مع وجود متغيرات جديدة ترسل العدوى إلى مستويات قياسية.

لكن بينما تكافح النيجر مع مجموعة من التحديات الاقتصادية والأمنية، فهي من بين مجموعة صغيرة من الدول الواقعة على الحافة الجنوبية للصحراء التي نجت حتى الآن في الغالب من وباء فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن أطباء قولهم إن انتشار نوع دلتا شديد العدوى وإعادة فتح الحدود البرية في الأسابيع الأخيرة لا يزالان يشكلان تهديدًا للدولة غير المحصنة إلى حد كبير ونظامها الصحي لكن في نيامي، العاصمة الهادئة الواقعة على نهر النيجر، لا يوجد دليل يذكر على تفشي الوباء في العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء القارة.

وأرجعت الصحيفة الأسباب إلى المناخ الحار والجاف، والمناطق قليلة السكان وضعيفة الاتصال، وسكان العالم الأصغر سنًا، وهي عوامل ساعدت في حماية الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.