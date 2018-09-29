محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية، اليوم الأحد، علي طول الكورنيش لمتابعة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرواد والمصطافين وزائري الإسكندرية بالشواطئ في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إن الإسكندرية دائما تسعد وترحب بكافة زائريها من جميع المحافظات، مشيرا إلى تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة علي طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

وطالب المحافظ، مواطني وزائري الإسكندرية بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة بشأن التواجد على الشواطئ؛ للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، قال اللواء جمال رشاد، إنه تم تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي الشواطئ، مشيرا إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها، والالتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام.