 الخارجية الجزائرية تستدعي سفيرها لدى الرباط - بوابة الشروق
الأحد 18 يوليه 2021 10:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الجزائرية تستدعي سفيرها لدى الرباط


نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 8:27 م | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 8:27 م

أفاد تلفزيون "النهار" الجزائري بأن وزارة الخارجية استدعت سفيرها لدى الرباط للتشاور، وأنها "لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى".

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن "هذا الإجراء نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، بعد تصرف ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، والذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل"، وفقا لموقع"سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وتابعت: "هناك ضرورة ملحة في توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك".

وأضافت: "نظرا لغياب أي رد إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورا، للتشاور"، موضحة أنها "لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك