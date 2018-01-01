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وزير خارجية إسرائيل يعتزم زيارة المغرب الشهر المقبل

يائير لابيد
يائير لابيد
(د ب أ)
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 8:51 م | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 8:51 م

يعتزم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زيارة المغرب مطلع أغسطس المقبل، لتدشين البعثة الدبلوماسية الجديدة في الرباط، حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري نقلا عن مصار إسرائيلية اليوم الأحد.

وسيكون لابيد هو أول وزير إسرائيلي يزور المغرب منذ استئناف الدولتين العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر الماضي، في إطار اتفاق ثلاثي ضم الولايات المتحدة، واعترفت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية.

وقال موقع أكسيوس إن لابيد ونظيره المغربي ناصر بوريطة اتفقا على الزيارة خلال مكالمة هاتفية جرت يوم الجمعة الماضي.

وقالت المصادر للموقع الأمريكي إن من المتوقع أن تجرى الزيارة في 10 أو 11 آب/ أغسطس المقبل، وهي ترتبط بوضع جائحة كورونا في إسرائيل والمغرب حينها.


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