إلقاء القبض على نجل سيندي لوبر داخل سيارة مسروقة في مانهاتن

ألقت شرطة نيويورك القبض على ديكلين لوبر، نجل المطربة الأمريكية سيندي لوبر، في مانهاتن، إثر العثور عليه في مقعد السائق داخل سيارة مسروقة.



وقالت الشرطة إنها لاحظت توقف سيارة مرسيدس بنز سي 350 موديل 2014 في مكان مخالف بتقاطع شارع دبليو 140 مع برودواي في هاملتون هايتس حوالي الساعة 1:40 صباحًا (0540 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس الماضي. وأضافت الشرطة أنه بعد إجراء فحص عبر الكمبيوتر تبين لهم أن السيارة مسروقة.



وألقي القبض على الشاب البالغ من العمر 24 عاما، حيث نسب إليه اتهام باستخدام مركبة دون تصريح، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".



يشار إلى أن ديكلين هو الابن الوحيد لسيندي لوبر، الفائزة بجائزة جرامي، وزوجها ديفيد ثورنتون. وهو مغني راب، تحت اسم "ديكس لوبر".



ولم ترد سيندي لوبر، حتى الآن، على طلبات للتعليق على النبأ.