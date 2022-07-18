بعد انفصال دام 20 عاما، تزوجت المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز من الممثل الأمريكي بن أفليك، في حفل زفاف بسيط في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.

وكشفت جينيفر لوبيز, 52 عام، أنها ارتدت الاطلالة الأولى لفستان زفافها من فيلم قديم، وكان رجاءا ابيضا بسيطا مجسما من الأعلى مكشوف الزراعين ياخذ منحنى واسع من الوسط حتى الاسفل.

أما الاطلالة الثانية فكانت فستان زفاف بشكله التقليدي من القماش والدانتيل مكشوف الصدر مكسي الزراعين وطرحة زفاف من الدانتيل من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت لوبيز أن زوجها بن أفلك البالغ من العمر 49 عامًا، ارتدى سترة من خزانة ملابسه الخاصة ولم يشتري ملابس زفاف جديدة ايضا.

وعبرت لوبيز قائلة: "بفستان من فيلم قديم وسترة من خزانة بن، قرأنا عهودنا الخاصة في الكنيسة الصغيرة وأعطينا بعضنا البعض الخواتم التي سنرتديها لبقية حياتنا".