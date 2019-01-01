«بيت الروبي» يقترب من دخول نادي الـ100 مليون جنيه

الفيلم يواصل الزحف نحو المركز الثالث في قائمة الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية مهددا فيلم ولاد رزق 2

حقق فيلم "بيت الروبي" أمس مليون و301 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه في 21 يونيو الماضي إلى 99 مليونا و167 ألف جنيه.

واقترب بذلك "بيت الروبي" من دخول نادي الأفلام، التي تجاوزت إيراداتها 100 مليون جنيه، والتي يسيطر عليها 3 أفلام فقط هي "ولاد رزق 2" الذي يحتل المركز الثالث في قائمة الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية، وعرض عام 2019، وبلغت إيراداته 100 مليون و753 ألف جنيه، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، وكريم قاسم.

ويسبق "ولاد رزق" الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، الذي عرض أيضا عام 2019، وبلغ إجمالي إيراداته 103 ملايين و633 ألف جنيه، أما صدارة القائمة فهي من نصيب "كيرة والجن" بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، والذي عرض فى 2022، وبلغ إجمالي إيراداته 119 مليونا و783 ألف جنيه.

فيلم "بيت الروبي" قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في أحد المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق الصدفة "انفلونسر" مشهور وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وجاء في المركز الثاني فيلم "البعبع" محققا 623 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه أول أيام العيد إلى 32 مليونا و542 ألف جنيه.

وفيلم "البعبع" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبدالعظيم، ومحمد محمود.

الفيلم محمل بالعديد من المشاعر الإنسانية، حيث يدور الصراع حول مجرم خطير يقوم بعملية سطو كبيرة ليؤمن مستقبله، قبل أن يكتشف أنه له أبناء لم يكن يعلم بوجودهم، ويتعرف عليهم لأول مرة بعد تخلي والدتهم عنهم.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "تاج"، محققا 481 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ أول أيام العيد إلى 37 مليونا و851 ألف جنيه.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبدالجليل، وساندي، وأحمد بدير، وليلى عز العرب.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي فانتازي، حول "تاج" الذي يجسده تامر حسني، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توءم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة، بسبب سعى أحدهما لنصرة الخير، وبحث الآخر عن مصالحه الشخصية.

وفي المركز الرابع والأخير جاء فيلم "مستر إكس" محققا 432 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 20 مليونا و592 ألف جنيه.

الفيلم قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبدالوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

أما البطولة فهي لأحمد فهمي، وهنا الزاهد، في ثالث تعاون فني بينهما، بعد مسلسل "الواد سيد الشحات" ومسرحية "جوازة معفرتة"، ويشارك في بطولة الفيلم أوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين.