غياب وزير الخارجية الصيني عن الظهور العلني يثير تكهنات

أثار الغياب الطويل غير المعتاد عن الظهور العلني تكهنات حول مكان وجود وزير الخارجية الصيني تشين قانج.



وكان آخر ظهور علني للوزير (57 عاما)، الذي تولى منصبه في مارس الماضي، في المناسبات الرسمية في 25 يونيو، عندما استقبل نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو في بكين. ونشرت وزارة الخارجية في بكين في ذلك الوقت صورة للاجتماع. ولم يُشاهد تشين قانج منذ ذلك الحين.



وألغت الصين اجتماعا للوزير مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في بكين، كان مقررا في 10 يوليو، قبل أيام قليلة فقط من الموعد المقرر لعقده. ولم يتم إعطاء أي سبب.



كما لم يحضر تشين اجتماع قمة لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع الماضي. وبدلا من ذلك، سافر كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، الأعلى مرتبة من تشين في التسلسل الهرمي للسلطة في الصين، إلى الاجتماع.



وردا على سؤال يوم الخميس الماضي عن سبب عدم حضور تشين اجتماع الآسيان، أجاب متحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا غير ممكن لأسباب صحية. وردا على سؤال آخر يوم الاثنين عن الغياب الطويل اكتفت متحدثة باسم الوزارة بالقول إنها "ليس لديها معلومات" عن هذا الموضوع.



وكان تشين سفيرا في واشنطن قبل تعيينه وزيرا للخارجية. وقبل ذلك، كان نائب وزير الخارجية ورئيس البروتوكول لرئيس الدولة والحزب، شي جين بينج، في الفترة من 2014 إلى 2017.