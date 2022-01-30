زعماء الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية والكاريبي يواجهون خلافا بسبب أزمة أوكرانيا

يواجه زعماء الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، مهمة عسيرة اليوم الثلاثاء، تتمثل في الوصول إلى موقف مشترك بشأن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وذلك خلال قمة منعقدة حاليا في بروكسل.

وتضغط دول الاتحاد الأوروبي من أجل المزيد من التضامن مع أوكرانيا، كما تهدف إلى إدانة الحرب في الإعلان المشترك الذي سيتم نشره في نهاية الاجتماع.

إلا أن الدول اليسارية -كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا- وهي أقوى الدول المؤيدة لروسيا، تشارك أيضا على طاولة المفاوضات في بروكسل.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء لوكسمبورج، خافيير بيتيل، في تعليق على المفاوضات القائمة: "من المهم القول إنكم لا يمكنكم إعادة كتابة التاريخ، وأن الروس هاجموا أوكرانيا، إنها حقيقة"، مضيفا: "عليكم أن تقفوا إلى جانب الحق".

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، إنه يفضل عدم إصدار بيان مشترك، بدلا من استخدام "لغة لا تعني أي شيء".