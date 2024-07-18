فلسطين تتسلم 1000 قمح من أوكرانيا

تسلمت فلسطين شحنة من المواد الغذائية، اليوم، وذلك في إطار البرنامج الإنساني "الحبوب من أوكرانيا".

ووصلت سفينة محملة بـ 1000 طن من دقيق القمح من أوكرانيا لتقديم المساعدة العاجلة لمن يعاني من نقص الغذاء في فلسطين، حيث ستتلقى فلسطين نحو 7 آلاف طن من دقيق القمح و750 طناً من زيت الطهي، بحسب بيان لسفارة أوكرانيا بالقاهرة.

وهذه الشحنة هي الأولى من بين ثلاث شحنات متجهة إلى فلسطين في إطار المبادرة. وستساعد لمدة شهر في دعم أكثر من 101 ألف عائلة فلسطينية واقعة على خط المواجهة في المنطقة.

وقد تم تقديم المساعدات الغذائية الإنسانية في إطار برنامج "الحبوب من أوكرانيا" إلى عدد من البلدان الآسيوية والأفريقية، بما في ذلك اليمن والسودان