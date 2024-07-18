 أبو الغيط: رفض الكنيست إقامة الدولة الفلسطينية إنقلاب على القانون الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط: رفض الكنيست إقامة الدولة الفلسطينية إنقلاب على القانون الدولي

ليلى محمد
نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 3:59 م | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 3:59 م

 

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