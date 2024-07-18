استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي على غزة

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استشهد 7 فلسطينيين، بينهم طفلتان، في قصف لقوات الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الرملي في محيط ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد طفلتين".

وأضافت الوكالة أن أربعة أطفال وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في النصيرات، ما أدى لإصابتهم.

واستشهد 5 فلسطييين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بلدة الزوايدة بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة.