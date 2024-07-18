صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفا و848

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، المستمر لليوم الـ286 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفًا و848 شهيدًا، و89 ألفًا و459 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان، صباح اليوم الخميس، وأصيب 7 آخرين بجروح، و4 أطفال مفقودين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضح مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الاحتلال استهدف منزلاً يعود لعائلة الطهراوي في مخيم البريج، حيث نقل شهيدان و7 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف نقلت أيضا 7 إصابات بينهم أطفال وامرأة إلى مستشفى العودة بعد قصف الاحتلال لشقة سكنية في برج الاتحاد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين أرضا زراعية في محيط مركز شرطة معسكرات الوسطى، جنوب المخيم، وأرض زراعية شمال مدينة دير البلح.

ولفت إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين شرق مدينة خانيونس، والمناطق الغربية والشرقية من مدينة رفح.