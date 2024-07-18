وزير الرياضة يهنئ أمينة عرفي بالتتويج بلقب بطولة العالم للإسكواش

تقدم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للاتحاد المصري للإسكواش برئاسة عاصم خليفة، ومجلس الإدارة، بمناسبة تتويج اللاعبة أمينة عرفي، بلقب بطولة العالم للإسكواش للشباب، للمرة الثالثة على التوالي.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتتويج أمينة بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، مثنيا على الأداء الكبير الذي ظهرت عليه أمينة وجميع اللاعبين المصريين خلال مشوارهم في البطولة.

مؤكدا على أن الإسكواش المصري بتربعه على عرش البطولات للكبار والناشئين يؤكد السيطرة المصرية عليه، وأن الدولة المصرية تسير على خطي ثابتة من أجل تجهيز جيل جديد وقوي من الرياضيين المصريين القادرين على حصد البطولات الدولية والقارية ورفع اسم مصر عاليا بين الدول.

وتمكنت أمينة عرفي، من التتويج بلقب بطولة العالم للاسكواش للشباب، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تغلبها على مواطنتها فيروز أبو الخير، في نهائي مصري خالص بنتيجة 3-0 في الاشواط.