سوريا: أكثر من 600 بين قتيل وجريح جراء المواجهات في السويداء

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، أن أكثر من 650 شخصا سقطوا ما بين قتيل وجريح منذ يوم الخميس.

وقال الصالح في منشور عبر منصة إكس اليوم الجمعة "مند صباح يوم أمس الخميس تم إسعاف أكثر من 570 جريحا، ونقل 87 من الضحايا الذين قتلوا جراء التصعيد، وتم إخلاء مئات العائلات إلى مناطق أكثر أمانا".

وأضاف الصالح "منذ بداية الأحداث المؤسفة وفي ظل الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي تشهدها محافظة السويداء، وتلبية لنداءات المواطنين فيها، قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مشتركة الغرفة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والدفاع المدني السوري، ومنظمات محلية إنسانية ومؤسسات خدمية، تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات الإغاثة والإخلاء والإسعاف للمواطنين.

وتشهد محافظة السويداء اشتباكات بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة اعتدت على عدة قرى وبلدات يعيش فيها سكان من قبائل البدو وتم قتل العشرات منهم وحرق قرى ونزوح عشرات الاف من سكانها.

وأعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 321 وسقوط 436 جريحا منذ اندلاع النزاع.