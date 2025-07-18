آلان تراوري يعلن اعتزاله كرة القدم

قرر الدولي البوركينابي آلان تراوري تعليق حذائه واعتزال كرة القدم في سن الـ36 عاما.

تراوري لعب لصفوف أوكسير وبريست ولوريان وموناكو في الدوري الفرنسي، وكان لاعبا بارزا بفضل تسديداته بعيدة المدى وأهدافه المدوية.

تراوري (65 مباراة دولية مع بوركينا فاسو، 21 هدفًا) هو الشقيق الأكبر للاعب ليون السابق برتراند تراوري.

ونشر آلان رسالة مطولة على حسابه على "إنستجرام" ليعلن عن اعتزاله بعد مسيرة امتدت لعشرين عامًا، وكان قضى فترته الأخيرة مع نادي إس سي جانيوا، في دوري الدرجة الثانية الإيفواري بالموسم الماضي.

وكتب تراوري: "كان شرفًا عظيمًا لي أن أمثل أندية أوكسير، وستاد بريست، ولوريان، وموناكو الفرنسي، والمرخية القطري، وقيصري سبور التركي، ونهضة بركان المغربي، وأرتا سولار 7 الجيبوتي، وجانيوا الإيفواري".

وأضاف: "كما كان شرفًا عظيمًا لي أن أسير على خطى والدي (إيساي تراوري، الدولي البوركينابي في الثمانينيات والتسعينيات) وأن ألعب بانتظام مع منتخب بوركينا فاسو في جميع الفئات العمرية من عام 2005 إلى عام 2022"، علمًا أنه وصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2013 مع منتخب بلاده.