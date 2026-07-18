النصر يخطف أولى صفقاته الصيفية بعد صراع مع الدرعية

حسم نادي النصر السعودي أول تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما توصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط ريال مايوركا الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أنهت إدارة النصر كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، حيث تم رفع العقود إلى اللجنة المالية لملاك النادي من أجل اعتمادها، بعد الاتفاق على طريقة سداد المقابل المالي.

وكانت المفاوضات قد شهدت منافسة من نادي الدرعية الذي دخل على خط التعاقد مع اللاعب خلال الساعات الماضية، قبل أن ينجح "العالمي" في حسم السباق لصالحه.

ومن المنتظر أن يدفع النصر نحو 9 ملايين يورو للحصول على خدمات سامو كوستا، رغم أن عقد اللاعب مع ريال مايوركا يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 15 مليون يورو.

ويأتي التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لتعويض رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي غادر صفوف الفريق بعد نهاية عقده، حيث تبحث إدارة النصر عن تعزيز خط الوسط بعناصر شابة وقادرة على تقديم الإضافة.

ويستعد النصر، بطل دوري روشن السعودي، لخوض موسم قوي ينافس خلاله على عدة جبهات، أبرزها الدوري السعودي، كأس الملك، كأس السوبر، ودوري أبطال آسيا للنخبة.