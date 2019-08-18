افتتاح فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

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تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وأعضاء مجلس الشعب.

ويتم تكريم عدد من الفنانين والموسيقيين منهم، الفنانين علي الحجار، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، وجيهان مرسي، بالإضافة إلى الدكتور مجدي بغدادي، والدكتورة سحر حلمي، والمايسترو ياسر الصيرفي.

ويقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكي، ومن إخراج محمود حجاج.

وتشهد فعاليات اليوم الأول حفل لفرقة "براس ساوند باند للنفخ والإيقاع"، وفرقة "كايرو ستبس"، والفنانة مي فاروق بصحبة فرقة المايسترو مصطفى حلمي.

ويقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا.