وزير خارجية ألمانيا يأمل في إجراء مباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن أمله في تخفيف حدة النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بعد التقارب بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ماس اليوم الثلاثاء لدى زيارته للإمارات إن تخلي إسرائيل عن الضم المقرر لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة يعد شرطا لاستئناف المباحثات المباشرة بين الجانبين.

وتابع الوزير الاتحادي: "لذلك، يعد من الأسهل في الواقع لجميع الأطراف التواصل مع بعضها بعضا بشكل مباشر أيضا، وسوف نحاول الإسهام في ذلك".

ويجري ماس محادثات سياسية في الإمارات بعد زيارته القصيرة المفاجئة لليبيا.

وجرى الإعلان يوم الخميس الماضي عن التوصل لاتفاق بمباشرة علاقات دبلوماسية كاملة بين الإمارات وإسرائيل. وتصبح الإمارات بذلك ثالث دولة عربية تتخذ هذه الخطوة، بعد مصر والأردن.

وفي المقابل، تعتزم إسرائيل تعليق خططها لضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة إليها.

ووصف ماس الاتفاق بأنه تاريخي وقال قبل مباحثاته مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي: "يمكن أن يكون ذلك هو الأساس لمواصلة تطوير العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي بشكل إيجابي".

وأدانت القيادة الفلسطينية الاتفاق بين إسرائيل والإمارات، وقالت في أول رد فعل لها على ذلك إنه "خيانة للقدس وللمسجد الأقصى وللشأن الفلسطيني".