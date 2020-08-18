رئيس الوزراء السابق لمقدونيا الشمالية يضمن الأغلبية لتشكيل حكومة

نجح رئيس وزراء مقدونيا الشمالية السابق زوران زائيف في عقد صفقة لتشكيل حكومة جديدة من شأنها العمل على دفع خطة الدولة الواقعة في منطقة البلقان فدما إلى الأمام للانضمام للاتحاد الأوروبي.

ويدخل زائيف في تحالف مع "حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل التكامل" أكبر الأحزاب الممثلة للعرقيين الألبان الذين يشكلون ما لا يقل عن ربع السكان. وكان الديمقراطيون الاشتراكيون الذين ينتمى إليهم زوران زائيف فد فازوا بأغلبية ضئيلة في الانتخابات المبكرة التى أجريت الشهر الماضى.

وذكرت اليوم الثلاثاء وكالة بلومبرج للأنباء أنه سيكون لدي زوران زائيف، الذى أعلن اليوم الثلاثاء أنه سيقود الحكومة الجديدة، أغلبية لا تقل عن 61 نائبا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.

وقال زوران في بث مباشر على شبكة الإنترنت من العاصمة سكوبى: "اتفقنا على العمل لاستكمال كل الإصلاحات المتعلقة بضمان حصولنا على عضوية الاتحاد الأوروبي كأولوية".