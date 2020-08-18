ارتفاع حالات كورونا في اليمن إلى 1882 بينها 535 حالة وفاة

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، حتى اليوم الاثنين، إلى 1882 حالة، بعد تسجيل 13 حالة إصابة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد، في نشرتها اليومية، إنها سجلت خلال الساعات الماضية 13 حالة إصابة جديدة في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب.

كما سجلت اللجنة، حسب أفادتها، خمس حالات وفاة في محافظات حضرموت وعدن والمهرة، و32 حالة تعافي.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في مناطق سيطرة الحكومة إلى 1882 منها 535 وفاة، و1045 حالة تعافي.

يذكر أن جماعة أنصار الله الحوثية لم تعلن بشكل رسمي سوى عن 4 إصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، منها حالة وفاة وحالتي تعافي، فيما أكدت مصادر محلية أن هناك أعدادًا كبيرة من الحالات غير المعلنة.