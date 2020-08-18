اللقاح الصينى لكورونا فى الأسواق نهاية العام بـ 140 دولارا للشخص الواحد

ــ إصابة وزير الطاقة الروسى بـ«كوفيد ــ 19».. وخبير: طفرة فى الفيروس تجعله أكثر عدوى وأقل خطورة..



فى ظل السباق العالمى المحموم لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، أعلن رئيس شركة أدوية صينية كبرى مملوكة للدولة أن اللقاح المضاد للفيروس سيكون متاحا تجاريا بحلول نهاية العام الجارى.



وقال ليو جينج تشن، رئيس مجلس إدارة شركة سينو فارم الصينية: إنه سيتم طرح اللقاح المضاد لكورونا، فى السوق بنهاية ديسمبر، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.



وأضاف: «فى 27 إبريل، بدأ معهد بكين لأبحاث الأدوية البيولوجية، تنفيذ الاختبارات السريرية على اللقاح الخامل، وتم نشر نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية فى 28 يونيو، وبدأت الشركة تنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية فى الإمارات فى 23 يونيو».



وأوضح أنه «بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية، يصبح من الممكن الانتقال إلى مرحلة الموافقة على اللقاح الخامل، ونتوقع أن نتمكن من طرح اللقاح فى السوق بحلول نهاية ديسمبر المقبل»، وفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.



واشار إلى أن اللقاح سيكلف أقل من 1000 يوان (140 دولارا) للشخص الواحد، وسيتم إعطاؤه فى جرعتين كل 28 يوما.



من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن تفشى فيروس كورونا فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتفاقم بشكل متزايد .