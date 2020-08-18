في خطوة هي الأولى من نوعها، حصلت إحدى المصايد الموجودة في شمال شرق اليابان على أول شهادة ترخيص في العالم لصيد أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء، التي تعد من أكثر أنواع سمك التونة المهددة بالانقراض، وفقًا لمجلس الإشراف البحري.

فبحسب القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التي يصدرها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، فإن أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء في المحيط الأطلنطي معرضة لخطر الانقراض، بينما هذا النوع من الأسماك في المحيط الهادئ عرضة للمخاطر بالفعل.

وأُعطى التصريح الأول من نوعه لشركة "أوسوفوكو هونتن"، الواقعة في منطقة كيسينوما بمحافظة مياجي اليابانية، نظرا لشهادة اللجنة بأنها تتخذ تدابير كاملة لضمان الحفاظ على سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء الشهيرة المهددة بالانقراض، والتي تستخدم في السوشي والساشيمي، كمصدر من مصادر التنمية المستدامة، حسبما ذكرت الهيئة في بيان لها.

وبحسب صحيفة "جابان توداي" اليابانية، يعد اليابانيون من أكثر المستهلكين في العالم للتونة ذات الزعانف الزرقاء، وقد تسبب الصيد المفرط لها في انتقادات عالمية لليابان، بعدما باتت أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء تصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، من جانب الصندوق العالمي للطبيعة.

وعلى مدار سنوات، أوقفت السلطات اليابانية مصايد الأسماك في شرق المحيط الأطلسي من صيد سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء، حيث تعزز إنتاجها بفضل جهود الحفظ، وفقًا لمجلس الإشراف البحري، وهو منظمة دولية غير ربحية تروج لمصايد الأسماك المستدامة.

وقررت لجنة السلامة البحرية أن أنشطة مصايد الأسماك، بما في ذلك إدارة التوزيع، تلبي المعايير العالمية للصيد المستدام، وقال سوتارو أوسوي، رئيس شركة "أوسوفوكو هونتن"، إن العديد من المنتجات ذات المنشأ المشكوك فيه يتم تداولها في السوق اليابانية، وأعرب عن قلقه إزاء تفشي الصيد غير القانوني في جميع أنحاء العالم.

وأضاف رئيس الشركة: "نأمل أن تؤدي هذه الشهادة إلى فهم أعمق للحاجة للمأكولات البحرية المستدامة"، مؤكدا أن أحد قوارب الصيد الطويلة التابعة للشركة خضعت للاختبار ونالت تصيريح وشهادة لصيد سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء.

واستكمل رئيس الشركة اليابانية أنه في عام 2018، اصطاد القارب، الذي حصل على التصريح، 55 طنا من التونة ذات الزعانف الزرقاء، في وقت بلغ إجمالي المصيد المسموح به 28 ألف طن، وفقًا للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي.

وتخطط شركة "أوسوفوكو هونتن" لبيع منتجات التونة ذات الزعانف الزرقاء التي تحمل علامة "MSC" للأسماك الزرقاء في الأسواق اليابانية والأمريكية.

قرار السماح بعودة صيد أسماك التوزنة ذات الزعانف الزرقاء واجه انتقادات واسعة، أبرزها بعض مجموعات حماية البيئة التي جادلت خلال عملية الفرز بأنه من السابق لأوانه تقديم شهادات الصيد المستدام للشركات، حيث لا يزال تعداد التونة ذات الزعانف الزرقاء في طور التعافي، لكن المصايد اليابانية حصلت على شهادة بعد أن قدر خبير قانوني مستقل أن إجراءات الشركة لن تضر بالنظام البيئي.