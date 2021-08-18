قطاع الضيافة في ألمانيا لا يزال بعيدا عن مستويات ما قبل أزمة كورونا

استفاد قطاع الضيافة في ألمانيا في يونيو الماضي من التخفيف التدريجي للقيود المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا، محققا قفزة في حجم المبيعات.

ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلا أمام القطاع للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، وفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء.

وسجل أصحاب المطاعم والفنادق دورة مبيعات أكبر بشكل ملحوظ في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو السابق له، حتى بعد احتساب متغيرات الأسعار، بزيادة قدرها 61.7%، وبنسبة 63.9% اسميا.

ومع ذلك، ظلت الإيرادات بعد احتساب متغيرات الأسعار أقل بنسبة 49.7% مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة في فبراير 2020 وأقل بنسبة 0.8% من مستوى يونيو 2020.

وفي النصف الأول من هذا العام، كان أداء القطاع ضعيفا بوجه عام، حيث تراجعت الإيرادات بعد احتساب متغيرات الأسعار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2021 بنسبة 38%، مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2020. وانخفضت الإيرادات بالقيمة الاسمية بنسبة 35.6%.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أنه في بداية عام 2020 - قبل بدء جائحة كورونا - كانت الفنادق والمطاعم لا تزال مفتوحة دون قيود لمدة ثلاثة أشهر تقريبا.