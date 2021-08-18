عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد مقاتلو حركة طالبان في شوارع العاصمة الأفغانية كابول فيما كان أحدهم يقف على آلية عسكرية أمريكية من طراز «هامفي».

واستولت طالبان على العاصمة الأفغانية كابل، يوم الأحد الماضي، مما دفع الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى التسريع في إجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من أفغانستان.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وكان غني غادر العاصمة الأفغانية كابول، الأحد الماضي، قبيل تحرك قوات حركة طالبان إلى داخل العاصمة الأفغانية وإعلانها السيطرة على القصر الرئاسي.