 ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بولاية الطارف الجزائرية إلى 30 قتيلا و161 مصابا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بولاية الطارف الجزائرية إلى 30 قتيلا و161 مصابا

هديل هلال
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 11:36 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 11:36 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها ولاية الطارف الجزائرية، إلى 30 وفاة و161 إصابة، وذلك بحسب ما أفاده موقع جريدة «النهار» الجزائري، صباح اليوم الخميس.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، كمال بلجود، قد أعلن أمس الأربعاء وفاة 26 شخصًا، بسبب الحرائق المندلعة في بعض ولايات الجمهورية.

وأوضح بلجود، في تصريحات للتلفزيون الجزائري، أنه تم تسجيل 24 وفاة بولاية الطارف وضحيتين في ولاية سطيف.

وأعربت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، عن خالص تعازي مصر ومواساتها للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائرييّن.

وتؤكد وزارة الخارجية، على وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا المُصاب الأليم، مُعربة عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين.


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