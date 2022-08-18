المنيا: بدء توفير الأراضي لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة بسمالوط وبني مزار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن البدء في توفير الأراضي لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها بنطاق 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة بنطاق الـ5 مراكز المدرجة في المرحلة الأولى بإجمالي 192 قرية و757 تابعا؛ ليصبح إجمالي المراكز المستهدفة 7 مراكز بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي يعقده محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديري المديريات الخدمية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي جهاز التعمير أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة، مهندسي دار الهندسة.

وحرص محافظ المنيا، على مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" باعتبارهم هم حلقة الوصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، ولحثهم على تعظيم الاستفادة من تلك المبادرة التي ستغير حياة المواطنين لضمان حياة كريمة لكافة الفئات.

وناقش المحافظ، نسب ومعدلات التنفيذ لجميع القطاعات الخدمية والتي يجري العمل على تنفيذها تباعاً بالقرى المستهدفة، بالإضافة لاستعراض تقرير دار الهندسة للمتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأكد المحافظ، على ارتفاع معدلات إنجاز الأعمال التي يجري تنفيذها بالمبادرة، بالتوازي بجميع المراكز وتباعاً من خلال توصيل الخدمات والمرافق، حرصا على انجاز الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتفقد محافظ المنيا، الثلاثاء الماضي، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة بمركز ملوي؛ للوقوف على نسب التنفيذ ومعدل الإنجاز والقضاء على أي معوقات تواجه المبادرة الرئاسية لتسيير المشروعات.