فاركو يرصد مكافأة لتخطي عقبة الزمالك في الدوري

طلب البرتغالي نونو الميدا المدير الفنى لفريق فاركو، من لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، ومحاولة إيقاف سلسلة الانتصارات التي يحققها أبناء القلعة البيضاء خلال الفترة الحالة في بطولة الدورى الممتاز، وحرص المدير الفنى على مشاهدة مباراة الزمالك الأخيرة أمام الإسماعيلي، في كأس مصر من أجل الوقوف على مناطق القوة والضعف في الفريق.

يأتى ذك في الوقت الذي رصد فيه مجلس إدارة نادى فاركو مكافآت مالية للاعبى الفريق، من أجل تحفيزهم على مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مباراة الفريق الصعبة أمام الزمالك، والتى من المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويعيش الفريق الكروى بنادى فاركو حالة انتعاش عقب التعادل مع الأهلى، بعدما فرق الدورى الممتاز بأقوى خط دفاع بالمسابقة إذ لم يستقبل سوى 18 هدفًا فقط.

يذكر أن التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة الفريقين، التي أقيمت في مباراة الدور الأول والتي أقيمت على استاد القاهرة.