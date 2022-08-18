بريطانيا تعزز تعاونها مع أذربيجان في إزالة الألغام من كاراباخ

صرح السفير البريطاني لدى أذربيجان جيمس شارب، بأن بلاده ستوسع تعاونها مع أذربيجان في إزالة الألغام من إقليم ناجورنو كاراباخ.

وكتب شارب -في تغريدة له على موقع "تويتر"- "إن كلاب الكشف عن الألغام تتعامل بشكل جيد للغاية مع هذه المهمة الصعبة، وأصبحت حياة الناس أقل عرضة للخطر، سنعمل على مواصلة وتوسيع التعاون بين بريطانيا وأذربيجان في هذا المجال"، وفقا لما ذكرته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.

وكان السفير البريطاني قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تفكر في تخصيص المزيد من التمويل لجهود أذربيجان لإزالة الألغام من أراضي كاراباخ، وقال "يسر بريطانيا مساعدة أذربيجان في عملية إزالة الألغام، إنه لأمر رائع أن نرى أن بعض الأراضي قد تم تطهيرها بالفعل من الألغام، نحن نبحث دائما عن فرص جديدة لتقديم المزيد من التمويل في هذا الاتجاه".

وأضاف شارب أن الشركات البريطانية تقدم المشورة الفنية والخدمات غير الفنية والمبادئ التوجيهية لمكافحة الألغام لأذربيجان، ووصف منطقة الصراع السابقة بأنها واحدة من أكثر مناطق العالم الممتلئة بالألغام.

يُشار إلى أن بريطانيا دولة رائدة في إزالة الألغام، وتتخذ تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية في أنشطة إزالة الألغام من الأراضي الأذرية، وقد ساهمت بريطانيا بالفعل بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الوكالة الوطنية الأذرية لمكافحة الألغام.