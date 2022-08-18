وزارة التخطيط تسلم محافظة القاهرة 4 مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمات للمواطنين

سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 4 مراكز تكنولوجية متنقلة لمحافظة القاهرة لكل من أحياء (الموسكي، شرق مدينة نصر، حدائق القبة، الوايلي)، لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وفي ضوء العمل من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل الطرق وبكفاءة ويسر، وبالتعاون مع كافة وزارات وجهات الدولة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن تلك المراكز التي تسلمتها محافظة القاهرة تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ليصل عدد المركز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المواطنين المسلمة لوزارة التنمية المحلية إلى (37) مركزا تكنولوجيا متنقلا على مستوى كافة محافظات الجمهورية ضمن خطة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وبالتالي تحقيق رضاء المواطن.

من جانبه، قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية إن هذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، ومنعًا للتكدس والزحام في أماكن تقديم الخدمات المختلفة.

وتشمل خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء طلب تصالح عن مخالفات المباني، طلب بيان صلاحية موقع، طلب تجديد ترخيص أعمال بناء، طلب توصيل مرافق دائمة، طلب ترخيص إعلان، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة.