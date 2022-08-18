محافظة الجيزة تزيل عددا من الإشغالات بحي الهرم

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدي للمخالفات وضبط المخالفين.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بحي الهرم قامت بشن حملة اشغالات مكبرة على شارع اللبيني هرم تم خلالها رفع كافة التعديات والإشغالات علي حرم الطريق وتمشيط الشارع بأكمله من جميع المخالفات وغلق جميع الورش المخالفة للمواعيد المحددة للغلق ورفع إشغال المحال والمقاهي المخالفة للتعليمات ومصادرة كميات كبيرة من الشيش وإعادة الانضباط للشارع.

وأشارت المحافظة، إلى أنه تم غلق وتشميع عددا من المحال التجارية والمقاهي بشارع أحمد بشير من شارع كعبيش، وتحرير المحاضر اللازمة وإزالة كافة الإعلانات المخالفة أعلي واجهات العقار بدون ترخيص وتغريم اصحابها الغرامات المقررة وتحرير المحاضر اللازمة، بالإضافة إلي إيقاف أعمال جمالون بقطاع المنشية وسحب المعدات والحديد وإزاله حوائط الدور الثالث بمنطقه دير الناحية والقضاء علي أي أعمال مخالفة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت المحافظة، أنه تم مصادره حالات إشغال متنوعة والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.