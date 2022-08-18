تايلاند تستعد لموجة فيضانات عارمة في جميع أنحاء البلاد

تستعد الحكومة التايلاندية إلى موجة عارمة من الفيضانات تجتاح جميع أنحاء البلاد؛ بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عن إدارة الري الملكية تحذيرها من أن الأمطار الغزيرة المتوقعة قد تؤدي إلى فيضانات من الأنهار الفائضة في جميع أنحاء البلاد من بعد غد السبت إلى الأربعاء المقبل.

بدوره.. قال نائب مدير عام الإدارة تاويساك ثاناداشابول إن إدارة الأرصاد الجوية تتوقع زيادة الأمطار على مستوى البلاد، وتحذر الفيضانات بشكل خاص على عدة محافظات.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن الأمطار ستنخفض يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل، حيث سيكون حوض الرياح الموسمية فوق ميانمار، ولاوس، وفيتنام.