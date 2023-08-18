جمال عبد الحميد: الزمالك لن يفرط في زيزو تحت أي ظرف

كشف جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف الإدارة من عرض الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق.

الشباب السعودي أرسل عرضًا رسميًا يطلب من خلاله التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، مقابل 6 ملايين دولار.

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: «لم نتلقَ عرضًا بـ10 ملايين دولار من الشباب السعودي لضم زيزو، ما وصلنا عبارة عن خطاب صغير لإبداء الاهتمام باللاعب».

وأضاف: «الزمالك لن يفرط في زيزو تحت أي ظرف، لأنه أفضل لاعب في مصر، من حق والده أن يسعى لتأمين مستقبل نجله لكن اللاعب مرتبط بعقد معنا».

وكان أحمد مصطفى زيزو طلب عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لمناقشة الأمر، حيث يرغب اللاعب في الانتقال للدوري السعودي.