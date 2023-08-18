مصرع 4 أشخاص بأسرة واحدة من كفر شكر بطريق مطروح الساحلي

شهدت مدينة كفر شكر، في محافظة القليوبية، مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث تصادم مروع على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن.

وصرحت جهات التحقيق بمطروح بدفن جثث ضحايا الحادث وتسليمها لذويهم لدفنهم في مسقط رأسهم بمركز كفر شكر وسط حالة من الحزن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكد الأهالي، أن الحادث وقع في مطروح حيث كانت الأسرة في إجازة مصيف وتعرضت لحادث أسفر عن مصرع رب الأسرة ووالدته وطفلين من أبنائه، بينما ترقد الزوجه وطفل آخر في حالة خطرة بالمستشفى.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى العلمين النموذجي بدخول 4 جثث هامدة باسم جنا عمرو عادل الشربيني 12 سنة، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة (الأب)، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة (والدة الأب) وعادل عمرو عادل 3 سنوات، وجميعهم من مركز كفر شكر، إثر تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، بالإضافة إلى إصابة هيام جمال الشربيني 35 سنة، اشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات العنقيه وكدمات متفرقه بالجسم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.