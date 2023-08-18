مجموعة إيكواس تتعهد باستعادة الديمقراطية في النيجر بأي وسيلة

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ذكر مسؤول أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) منفتحة على إجراء محادثات أو تدخل عسكري نادر الحدوث لإسقاط الانقلاب في النيجر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال عبد الفتاح موسى، مفوض مجموعة إيكواس للشؤون السياسية والسلام والأمن، إنه سوف يتم استعادة الديمقراطية "بأي وسيلة ممكنه". وجاء تصريحه في اجتماع إقليمي رفيع المستوي في العاصمة الغانية أكرا اليوم.

وأضاف: "إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود ،سندخل النيجر بقواتنا العسكرية"

ويلتقي كبار ضباط الجيش الذين يمثلون دول مجموعة إيكواس على مدار اليومين القادمين لمناقشة التدخل المحتمل في النيجر، التي أطاح فيها جنود بالرئيس محمد بازوم في انقلاب في 26 يوليو، وما زالوا يحتجزونه.

وأشار موسى إلى أن أغلبية الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة في قوة احتياطية، لكن "إيكواس لم تستبعد الخيارات الدبلوماسية".

كانت إيكواس قد فرضت عقوبات على النيجر كوسيلة ضغط على حكامها الجدد.