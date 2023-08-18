الإسكندرية: مليون مستفيد من حملة 100 يوم صحة

يتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مؤشرات حملة ١٠٠ يوم صحة؛ للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة علي نطاق المحافظة، وعبر عن سعادته لتقديم الإسكندرية ما يتخطى مليون خدمة صحية مجانية لأهالي وضيوف المحافظة بعد مرور ٥٣ يوما منذ بدء الحملة.



وأعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في بيان اليوم الجمعة، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال ال ٥٣ يومًا الماضية بالمحافظة مليون و١٣ ألفا ٩٠٣ مواطنين، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية) ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة و الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.



كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد ٢٤٦ ألفا و١٩٦ مواطنا واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) ٧١ ألفا و٣٣٢ مواطنا.



وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية ٥٠ ألفا و٩٨٦ وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة ٨٥ ألفا و٥٩٥ سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية ١٢٧ ألفا و٩٦٧ مواطنا، بالإضافة إلى ٤٢ ألفا و٨٨٣ من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.



وخلال الحملة تم تقديم خدمات التطعيم لعدد ٢١٧ ألفا ١١٤ طفلا، والمرور على عدد ٢١٩١ منشأة غذائية وسحب ٢٧٩٢ عينة من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة.



فضلًا عن مشاركة الحملة في إقامة ٩ فعاليات توعوية وترفيهية ورياضية بالإسكندرية والساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي والتوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة، وكذلك جذب المترددين والمصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة (١٠٠ مليون صحة).



ويتبقى ٤٦ يومًا آخر على انتهاء حملة ١٠٠ صحة، مستهدفة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة، بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أحياء المحافظة.