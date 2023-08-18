ميسي: «حققت أول أهدافي مع إنتر ميامي بالتأهل لبطولة الكونكاكاف»

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قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي، إنه حقق أول أهدافه مع الفريق بعد التأهل لبطولة دوري أبطال الكونكاكاف.

وقاد ميسي إنتر ميامي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الدوريات لأول مرة في تاريخ النادي، ليضمن الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال الكونكاكاف بالموسم القادم.

وأضاف ميسي في تصريحات تليفزيونية: «قررت مع عائلتي الانتقال لنادي إنتر ميامي، وسعداء بهذا القرار».

وأضاف: «جئت إلى أمريكا للاستمتاع بلعب كرة القدم، وسعيد بترحيب الجميع هنا، وألعب في الدوري الأمريكي بكل حماس وسعادة».

وأتم: «حققت أول أهدافي مع إنتر ميامي بعد التأهل لبطولة الكونكاكاف».