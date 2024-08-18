حاكم الشيشان قديروف يتباهى بسيارة تسلا سايبرتراك

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تباهى حاكم الشيشان رمضان قديروف، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بشاحنة فاخرة من شركة "تسلا" الأمريكية عبر قناته على منصة "تلجرام".

وزعم رئيس جمهورية الشيشان الروسية، شبه المستقلة في منطقة شمال القوقاز، أنه تلقى سيارة "سايبرتراك" من إيلون ماسك رئيس شركة "تسلا".

ووصف قديروف، المدعوم من الكرملين، السيارة بأنها "وحش حقيقي لا يقهر وسريع"، وذلك في منشور له على "تلجرام" تضمن أيضا مقطع فيديو.

وظهر قديروف في الفيديو وهو يقود السيارة في العاصمة الشيشانية جروزني، وقد تم تجهيزها ببرج مدفع. ويظهر الزعيم البالغ من العمر 47 عاما وهو يقف بجانب المدفع المركب على السيارة مرتديا أحزمة ذخيرة عبر كتفيه وعلى صدره.

وبدا قديروف مبتسما وهو يقول إن "الوحش" سيكون مفيدا قريبا في الحرب الروسية ضد أوكرانيا المجاورة. وأضاف في المنشور: "أنا متأكد أن هذا الوحش سيكون ذا فائدة كبيرة لمقاتلينا".

وتعرض قديروف لانتقادات دولية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويتهم نشطاء حقوق الإنسان الداعم المتحمس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقتل والتعذيب وخطف المعارضين السياسيين.

ويشغل قديروف وأقاربه المناصب العامة في الشيشان وينتهك القوانين بشكل متكرر وعلني بموافقة ضمنية من الكرملين.

وإلى جانب الفيديو الذي يظهر "سايبرتراك"، التي يبدأ سعرها من 99 ألف دولار، نشر قديروف صورا لجثث قتلى الحرب الأوكرانية وأسرى الحرب.

ويخضع قديروف ، مثله مثل مئات من أفراد النظام الروسي، لعقوبات من الغرب.

ويقدم هذا الفيديو تذكيرا للدول الغربية بأن الأغنياء وأصحاب النفوذ في روسيا لا يزال بإمكانهم الحصول على السلع الفاخرة رغم العقوبات المفروضة على البلاد.

وفي المقطع، شكر قديروف ماسك، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت السيارة هدية. كما دعا ملياردير التكنولوجيا لزيارة الشيشان.

وقال قديروف: "أعبر عن امتناني الصادق لإيلون ماسك! إنه بالطبع عبقري عظيم في عصرنا وخبير. رجل عظيم!".