مجهولون يختطفون مسئولا بالبنك المركزي الليبي من أمام منزله

اختطف مجهولون، مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي الليبي، صباح اليوم الأحد، من أمام منزله في العاصمة طرابلس.

وندد مصرف ليبيا المركزي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بحادثة اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم، من قبل جهة مجهولة، من أمام بيته صباح اليوم الأحد، عند الساعة 9 صباحًا، وتهديد بعض المسئولين الآخرين بالخطف.

وأكد رفضه لهذه الأساليب الغوغائية التي تُمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تُهدد سلامة موظفيه واستمرار عمل القطاع المصرفي.

وأشار إلى وقف جميع أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته، ذاكرًا أنه «لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن مصعب مسلم وعودته للعمل، وإيقاف مثل هذه الممارسات وتدخل الأجهزة ذات العلاقة».