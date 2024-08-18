المصرف المركزي الليبي يوقف أعماله احتجاجا على اختطاف مدير تقنية المعلومات

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم، اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم، مؤكدا إيقاف جميع أعمال المصرف إلى حين إطلاقه.

وقال المصرف، في بيان، إن مسلم اختطف من قِبل جهة مجهولة من أمام منزلة صباح اليومفي الساعة 9 صباحًا، بينما جرى تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.

وأكد المصرف رفضه "هذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تهدد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي"، مشيرا إلى "إيقاف جميع أعماله وإداراته ومنظوماته، وعدم استئنافها حتى الإفراج عنه، وعودته للعمل، وإيقاف مثل هذه الممارسات".

وأمس، أكد مجلس النواب الليبي رفضه محاولات عدد من الأشخاص السيطرة على مصرف ليبيا المركزي خلال اليومين الماضيين، داعيا النائب العام إلى التدخل.

وأضاف المجلس أن تلك المحاولات بدأت بالتحريض على اقتحام مقر المصرف ثم محاولة إيجاد مبرر لعزل محافظه الصديق الكبير بالقوة والتهديد، بحجة أن مجلس النواب سبق له اتخاذ قرار بتكليف محافظ جديد.

وتابع المجلس أن تنفيذ القرارات "يكون بالسُبل القانونية والإدارية سليما بما يتفق والتشريعات النافذة، وليس بغرض التسلل لخزائن المصرف ونهبها من خلال طرد محافظ وتمكين محافظ آخر تحت التهديد وبالقوة المسلحة الخارجة عن القانون".